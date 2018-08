Fahrzeugüberschlag auf der A10 in Werfen

Die 69-jährige Deutsche war im Urlauberverkehr auf der A10 in Fahrtrichtung Salzburg unterwegs. Im Gemeindegebiet von Werfen kam ihr Pkw aus bisher unbekannter Ursache ins Schleudern, prallte gegen die Betonleitschiene und überschlug sich mehrfach.

A10 in Werfen: Pkw kommt am Dach zum Liegen

Das Fahrzeug kam letztlich in der Fahrbahnmitte am Dach zum Liegen. Augenzeugen verständigten die Einsatzkräfte und begannen mit den Erstmaßnahmen. Die verunfallte Lenkerin wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades vom Rettungshubschrauber in das Klinikum Schwarzach (Pongau) eingeliefert, berichtet die Polizei am Sonntag.

Stau: A10 für eine Stunde gesperrt

Am Pkw entstand Totalschaden. Die Tauernautobahn war annähernd eine Stunde für den Verkehr gesperrt, wodurch es zu erheblicher Staubildung kam.