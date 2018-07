Fahrzeugüberschlag auf der L101: Verkehrsbehinderungen

Die Salzburgerin geriet aus bislang unbekannter Ursache mit ihrem Fahrzeug auf das Bankett. In weiterer Folge wurde der Pkw auf die linke Straßenseite und den dortigen Hang geschleudert. Das Fahrzeug überschlug sich daraufhin und kam auf dem Dach zum Stillstand. Die Lenkerin konnte sich selbständig befreien, berichtet die Polizei in einer Aussendung am Freitag.

L101: Verkehrsbehinderungen nach Unfall

Nachfolgende Fahrzeuglenker leisteten sofort Erste Hilfe und verständigten die Einsatzkräfte. Nach der Erstversorgung durch das Rote Kreuz wurde die Frau in das Unfallkrankenhaus Salzburg eingeliefert. Ein Alkotest ergab keine Alkoholisierung. An den Fahrzeugen entstand Totalschaden. Während der Bergearbeiten der Freiwilligen Feuerwehr Seekirchen kam es zu Verkehrsbehinderungen.