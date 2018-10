Fakten zum Nationalfeiertag am 26. Oktober

In Österreich hat es 1946 bis 1954 – zumindest in Wien – Feiern am 13. April gegeben, dem “Tag der Befreiung”. Dieser Festtag verlor durch die andauernde Besatzung durch die Alliierten aber zunehmend an Akzeptanz. 1955 schließlich verordnete Unterrichtsminister Heinrich Drimmel, dass die Schulen am 25. Oktober den “Tag der Flagge” begehen sollten. Dieser Tag war laut den im Staatsvertrag vorgesehenen Fristen jener, an dem der letzte alliierte Soldat Österreich verlassen sollte.

Nationalfeiertag seit 1967 ein gesetzlicher Feiertag

Ein Jahr später, 1956, hat die Regierung erstmals den 26. Oktober zum “Tag der Fahne” erklärt. Am 26. Oktober 1955 sei Österreich “endgültig frei” gewesen, lautete die Begründung. 1965 folgte dann das “Bundesgesetz über den österreichischen Nationalfeiertag”. Darin wird die Wahl des Termins 26. Oktober erstmals mit dem Beschluss des Neutralitätsgesetzes begründet. Zwei Jahre später wurde der Nationalfeiertag zum arbeitsfreien, gesetzlichen Feiertag.

