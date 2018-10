Fall Khashoggi – Was bisher bekannt ist

Jamal Khashoggi wurde zuletzt am 2. Oktober gesehen. - © ASSOCIATED PRESS/Archiv

Fest steht: Der saudische Journalist Jamal Khashoggi ist tot. Fest steht auch: Er wurde im Istanbuler Generalkonsulat seines Landes getötet. Auch ansonsten kursieren viele angebliche Einzelheiten zu dem Fall. Doch was genau geschah in dem Gebäude? Diese Frage ist bisher noch nicht beantwortet worden. Auch der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan lieferte bei einer Rede am Dienstag trotz der Ankündigung, “ins Detail” gehen zu wollen, keine bahnbrechend neuen Erkenntnisse.