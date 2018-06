Fall Roland K.: Geschworene fällen Urteil im Mordprozess

Richter Christian Ureutz kündigte am Dienstag an, dass am Mittwoch mit der Rechtsbelehrung der Geschworenen gestartet werde. Dann “warten wir solange, bis die Geschworenen eine Entscheidung treffen”, so der Vorsitzende des Geschworenengerichts. Wir halten euch auf dem Laufenden!

Wirt und Ex-Freundin beteuern Unschuld

In ihren Plädoyers hatte der Anwalt des haupangeklagten Musikers (25) davon gesprochen, dass die Tat schief gelaufen sei, “der Tod des Salzburgers war nicht gewollt”. Der im Flachgau wohnende Mann gestand einen Raub ohne Tötungsvorsatz ein. Der Auftrag zum Raub sei allerdings vom zweitangeklagten Wirt (30) gekommen. Die Anwälte des Gastronomen und der Ex-Freundin des Musikers (21) plädierten jeweils für einen Freispruch. Beide Angeklagten beteuerten während der Verhandlung ihre Unschuld.

Laut Anklage von Staatsanwältin Sabine Krünes, die auf den Angaben des Musikers beruht, sollen der Musiker und seine damalige Freundin den vermögenden Akademiker nach der Verabreichung von Pralinen, in denen sieben bis acht Tabletten des Medikaments Noctamid gemischt waren, am 19. Juli 2016 in dessen Villa in der Stadt Salzburg getötet haben. Der befreundete Wirt habe das Paar zu der Tat angestiftet. Das Motiv sei gewesen, aus dem Nachlass des Salzburgers ein schönes Leben zu führen.

Roland K.: Leiche am 12. Mai 2017 gefunden

Die Leiche von Roland K. wurde am 12. Mai 2017 nach einem Hinweis des bereits in Verdacht geratenen Musikers in einem aufgelassenen Schweinestall auf dem Grundstück des Gastronomen im Innviertel gefunden.

(APA/S24)