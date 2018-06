Fall Roland K. : Urteil im Prozess erwartet

Am Montag wurden alle Beweisanträge der Verteidigung abgelehnt, die Angeklagten verstrickten sich in Widersprüche. Hauptthema der Verhandlung am Montag waren die digitalen Spuren der Angeklagten 21-Jährigen und des Musikers. Einen ausführlichen Bericht dazu lest ihr HIER.

Der Hintergrund des Prozesses:

Laut Anklage, die auf den Angaben des Musikers basiert, sollen er und seine damalige Freundin den vermögenden Akademiker nach der Verabreichung von Pralinen, in denen sieben bis acht Tabletten des Medikaments Noctamid gemischt waren, in dessen Villa in der Stadt Salzburg getötet haben. Ein befreundeter 29-jähriger Wirt habe das Paar zu der Tat angestiftet. Das Motiv sei gewesen, aus dem Nachlass des Salzburgers ein schönes Leben zu führen. Die Leiche von Roland K. wurde am 12. Mai 2017 in einem aufgelassenen Schweinestall auf dem Grundstück des Gastronomen im Innviertel nach einem Hinweis des bereits in Verdacht geratenen Musikers gefunden. Dieser gestand einen Raub ohne Tötungsvorsatz ein, die beiden anderen Angeklagten beteuerten ihre Unschuld.

