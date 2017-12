Fall Tolu: Keine Entspannung zwischen Deutschland und Türkei

Die deutsche Journalistin war Mitte Dezember aus der Untersuchungshaft in Istanbul entlassen worden. Sie darf jedoch nicht ausreisen und der Prozess gegen sie wegen Mitgliedschaft in einer Terrororganisation soll im April fortgesetzt werden.

“Die beiden Seiten fassen einander jetzt zwar sanfter an”, sagte Tolu. Doch es gebe noch immer andere inhaftierte und viele weitere Deutsche, die die Türkei nicht verlassen dürften. Erdogan hatte von einer Verbesserung der deutsch-türkischen Beziehungen gesprochen. “Es gab Probleme, aber unsere letzten Gespräche waren überaus gut”, sagte er nach Angaben der Zeitung “Hürriyet”.

Vor einer Woche war der Deutsche David Britsch aus türkischer Haft freigekommen. Danach ging die deutsche Bundesregierung davon aus, dass noch mindestens sieben Deutsche aus politischen Gründen in der Türkei hinter Gittern saßen, darunter der “Welt”-Korrespondent Deniz Yücel.

“Die Bundesregierung hat mich die ganze Zeit über unterstützt, und ich denke, wenn der Botschafter sich am Abend meiner Haftentlassung nicht so beharrlich bemüht hätte, wäre ich sicher für ein paar Tage in irgendeiner Polizeizelle gelandet”, sagte Tolu. Vor ein paar Tagen sei per Dekret die Einheitskleidung für politische Gefangene beschlossen worden. Damit werde den Inhaftierten ihre Identität und ihre Würde genommen. “Politisch gesehen ist also nichts sanfter und moderater geworden, im Gegenteil.”

(APA/dpa)