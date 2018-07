Falsch eingestuft: Kassierin entgingen 16.800 Euro

Die Frau verlor eine Menge Geld durch den Fehler - © APA (dpa)

Eine falsche Einstufung hat dafür gesorgt, dass eine 54-Jährige sechs Jahre lang um rund 200 Euro brutto zu wenig Lohn pro Monat für ihre Arbeit als Kassierin in Mattersburg erhalten hat. Die Frau wurde so um aufgerechnet 16.800 Euro gebracht, teilte die Arbeiterkammer (AK) Burgenland am Dienstag mit.