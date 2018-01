Falsche Polizisten als Telefonbetrüger

Eine bestimmte Telefonmasche häuft sich derzeit: Vermeintliche Polizisten rufen verschiedene Personen an und versuchen so, mögliche Beute auszukundschaften.

So gehen die falschen Polizisten vor

Bei den Anrufen geben die Fake-Polizisten an, dass es in der Nähe zu Einbrüchen gekommen sei. Dabei erwähnen die falschen Beamten, dass eine Liste mit Namen gefunden worden sei, auf der die angerufene Person vermerkt ist. Dann fragen die Betrüger ihre Gesprächspartner über aufgewahrtes Geld, Schmuck und ihre Bankgewohnheiten aus, wie die Polizei am Mittwoch berichtete.

Zu konkreten Fällen kam es am Dienstag. Zwei Frauen, beide mit dem Vornamen Hildegard, erhielten im Raum Hallein (Tennengau) sowie Schwarzach (Pongau) Anrufe von Betrügern. Beide erstatteten Anzeige. Bei den Anrufern soll es sich um eine jüngere Frau und einen Mann handeln, die beide Hochdeutsch sprachen. Anfang Dezember war es in der Stadt Salzburg zu zwei ähnlichen Fällen gekommen.

Die Tipps der Polizei