Falsche Sternsinger waren in Gmünd unterwegs

"Echte" Sternsinger haben offiziellen Ausweis - © APA (Symbolbild/dpa)

Falsche Sternsinger sind in Gmünd im Waldviertel unterwegs gewesen. Laut Berichten von Einwohnern hatten vier Mädchen, die Leintücher mit einem schwarz aufgemalten Kreuz als Umhänge trugen, in Begleitung einer Frau am 6. Jänner an Türen angeklopft. Wurde geöffnet, sollen die Kinder zu singen begonnen und den Bewohnern eine Kassa entgegengestreckt haben.