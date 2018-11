Falsches Werkzeug Schuld an Fehlstart von Sojus-Rakete

Die Rakete musste kurz nach dem Start notlanden - © APA (AFP)

Der Chef der russischen Raumfahrtbehörde Roskosmos, Dmitri Rogosin, macht Fehler beim Zusammenbau der Trägerrakete Sojus-FG für den gescheiterten Start vor drei Wochen verantwortlich. Bei der Montage eines Seitentanks an der ersten Raketenstufe seien nicht die vorgeschriebenen Werkzeuge verwendet worden, sagte Rogosin der staatlichen Nachrichtenagentur Tass am Donnerstag in Moskau.