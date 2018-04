“Falter”: Bundesheer-Blauhelme ließen Syrer in Tod fahren

Von Blauhelm-Soldaten bewachte Pufferzone auf den Golan-Höhen - © APA (AFP)

Schwere Vorwürfe gegen Bundesheer-Soldaten: Einem am Freitag veröffentlichten Video zufolge haben österreichische Blauhelme im September 2012 auf den Golan-Höhen zugelassen, dass syrische Geheimpolizisten in den Tod fuhren, obwohl den Soldaten dieser sicher zu sein schien. Neun Syrer kamen in einem Hinterhalt von Schmugglern ums Leben, berichtet die Wiener Stadtzeitung “Falter”.