Familie deutet Selbstmord von DJ Avicii an

Avicii war "zerbrechlicher Künstler" - © APA (Getty/AFP/Archiv)

Die Familie des vergangene Woche überraschend verstorbenen schwedischen Star-DJs Avicii hat einen Suizid des Musikers angedeutet. “Er konnte nicht mehr. Er wollte Frieden finden”, schrieben die Angehörigen in einem am Donnerstag veröffentlichten offenen Brief. Das viele Reisen und die harte Arbeit hätten zu “extremem Stress” geführt.