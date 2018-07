Farmers Burger mit Süßkartoffelchips

Die Zutaten im Rezept reichen für vier Burger mit Beilage, für’s Kochen solltet ihr euch eine Stunde Zeit nehmen. Und das braucht ihr dafür:

Zutaten

Vier Stück beliebiges Gebäck

Pfeffer, gemahlen

Vier Stück Radieschen

Eine rote Zwiebel

etwas Rucola

Salz

Vier Esslöffel Sauerrahm

Zwei Süßkartoffeln

Acht Scheiben Bauchspeck

400 Gramm Rindsfaschiertes

Vier Scheiben Schnittkäse, würzig-kräftig

Thymian und Rosmarin nach Belieben

Und so geht’s:

Zuerst die Süßkartoffeln schälen und in etwa ein Zentimeter dicke Scheiben schneiden. Auf ein mit Backpapier ausgelegtes Blech geben, mit Öl bepinseln, salzen und mit Thymian bestreuen. Bei 200 Grad Celsius Ober- und Unterhitze rund 20 Minuten knusprig backen. Während die Kartoffeln im Ofen sind das Rindfleisch salzen, pfeffern und zu vier gleich großen Laibchen formen. Öl in einer Pfanne erhitzen und von beiden Seiten langsam braun anbraten. Anschließend den Bauchspeck mitbraten, bis er knusprig ist. Danach die Radieschen in Scheiben in den Zwiebel in Ringe schneiden.

Dann geht’s ans Burger bauen. Dazu das Gebäck aufschneiden und die Unterseite mit Sauerrahm bestreichen. Salzen und Pfeffern, dann Rucola und Radieschen drauflegen. Als nächstes kommen die Fleischlaibchen, der Käse und der Bauchspeck. Zum Schluss die Zwiebelringe drüberstreuen und mit der Gebäckoberseite zudecken. Die frischen Burger mit den heißen Süßkartoffelchips servieren und genießen!

Für den Farmers Burger kann man beliebiges Gebäck nehmen. Foto: Birgit Scheibl/Salzburger Agrar Marketing ©

Tipp

Durch die vielen Zutaten ergibt sich ein toller Geschmack – Ketchup oder eine andere industriell hergestellte Sauce sind überhaupt nicht notwendig – die Zutaten tun hier ihr eigenes dazu! Anstatt der Süßkartoffeln könnt ihr auch normale Erdäpfel verwenden – als Gewürz dazu passt Rosmarin hervorragend.

