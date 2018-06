Fashion-Trends bei Dolce Vita in der Sigmund-Haffner-Gasse

Zwei spektakuläre Modenschauen überraschten am Freitag mit den aktuellen Fashion-Highlights. - © FMT-Pictures/PP

Zum Auftakt der Sommersaison sorgten am Freitag Geschäfte und Gastronomiebetriebe in der Sigmund-Haffner-Gasse in der Stadt Salzburg für sommerliches Ambiente und Lebensfreude.