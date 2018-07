Fashion Week Berlin: Blümchen und Graffiti bei Rebekka Ruetz

Die kräftigen Farben treffen bei der Tirolerin auf freie malerische Formen oder grafische Bildsprache. Elegante und extravagante Stücke kombiniert und konterkariert sie kühn mit sportlichen Street-Style-Stücken. Glamour in fließenden Stoffen und Schnitten trifft dann auf sportlichen, auch transparenten Lagenlook, das ergibt unter dem Strich einen provokanten Auftritt. Gesellschaftspolitische Statements wie “Make love great again” und “Race: human” zieren schlichte T-Shirts.

Für visuelle Turbulenzen auf dem Laufsteg sorgten die Farben – Zitronengelb, Knallorange, Mandarinrot, Sachetrosa und Leuchtpink tanzten neben Smaragdgrün und Mitternachtsschwarz. Bei den Prints lässt Ruetz fast nichts aus. Sie setzt sowohl Graffiti großflächig auf Hosen und Kleidern ein als auch romantische Blümchen, dazu Testbild- und Digitaldrucke auch für Mäntel und Jacken. Viele Kleider kamen mit den gleich wild gemusterten Leggins daher.

Die Kollektion für Frühjahr und Sommer 2019 hat die für ihren Materialmix bekannte Designerin großteils aus Baumwolle, feiner Chemiefaser, Kunstleder, Mesh und Seide geschneidert. “Veganes Leder” in Rosa oder Schwarz verwendete Ruetz etwa für ein Kostüm mit schwingendem, langem Rock und ein Etuikleid mit Knotendetail am Oberteil vorne.

1984 in Tirol geboren, schloss Rebekka Ruetz im Jahr 2008 ihre Ausbildung als Best-Graduate und Cognos Relevance Award-Gewinnerin an der AMD München ab. Erfahrung sammelte sie bei einem Studiensemester in Indien und bei Peter Pilotto. 2009 gründete Rebekka Ruetz ihr gleichnamiges Modelabel mit Sitz in Innsbruck. Seit 2011 zeigt die Tirolerin zweimal jährlich ihre Kollektionen im Rahmen der Fashion Week Berlin. Ihr Flagship-Store befindet sich im Innsbrucker Kaufhaus Tyrol.

(APA)