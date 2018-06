Faßmann bezüglich Deutschklassen optimistisch

Faßmann fühlt zeigt sich von Boykottdrohungen nicht betroffen - © APA

Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) ist trotz der Boykottdrohungen von Lehrern und Bedenken der Gewerkschaft weiterhin optimistisch, was die Einführung der Deutschförderklassen betrifft. Am Mittwoch trifft der Ressortchef Pflichtschullehrer-Gewerkschafter Paul Kimberger, diesem will er eine dicke Mappe an “Q&A” (Fragen und Antworten, Anm.) zu den Deutschklassen übergeben, kündigte Faßmann an.