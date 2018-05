Faßmann zufrieden mit Budgetvorschlag der EU-Kommission

Er hoffe, dass bei den Verhandlungen zum mittelfristigen Finanzrahmen der EU “in beiden Bereichen alles so bleibt wie es ist”, so Faßmann. Generell gehe es beim Ministerrat darum, “wie wir einen europäischen Bildungsraum schaffen können”. Gerade für junge Menschen sollte dieser Bildungsraum “erlebbar” sein. Dies sei auch notwendig, “wenn wir so etwas wie europäische Identität erzeugen und unterstützen wollen. Die jungen Menschen sollen Europa kennenlernen, studieren können, auch an anderen Orten, und in den Schulen soll es einen Austausch geben.”

Was die Schwerpunkte des österreichischen Ratsvorsitzes betrifft, “schließe ich mich dem allgemeinen Tenor an. Was wir brauchen, ist eine Sicherung der Außengrenzen, einen gemeinsamen Migrations- und Asylraum. Aber wir betonen auch die Wettbewerbsfähigkeit durch Digitalisierung und Forschung sowie Wissenschaft.”

Angesprochen darauf, ob angesichts der Schaffung eines europäischen Bildungsraums die Budgetansätze ausreichend seien, sagte Faßmann, “man kann immer mehr verlangen. Aber das muss man in einem größeren Kontext sehen.” Jedenfalls seien “die Vorschläge, die jetzt auf dem Tisch liegen, sehr verantwortungsbewusst und auch zielführend”. Er sei “ganz optimistisch”.

