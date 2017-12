Fast 100 Feuerwehrleute bekämpften Brand im Bezirk Baden

Der Brand war laut Feuerwehr im Erdgeschoß eines Hauses ausgebrochen. Die Bewohnerin, die bereits im ersten Stock geschlafen hatte, wurde von ihren Hunden geweckt. Sie rettete sich mit den Tieren ins Freie.

Als die Feuerwehr eintraf, stand die Rückseite des Reihenhauses in Vollbrand. Flammen erfassten bereits den Dachstuhl und die Fassade des direkt angebauten Nachbargebäudes, so das Bezirkskommando. Starker Funkenflug setzten zudem große Teile einer Thujen-Hecke in Brand.

Zur Brandbekämpfung mussten die Feuerwehren zunächst eine 140 Meter lange Zubringerleitung über schmale Zugangswege und eine weitere Leitung über ein Nachbargrundstück verlegen. Laut Bezirkskommando dauerte es einige Zeit, “bis die massive Flammenwand niedergeschlagen werden konnte”. Ein Übergreifen des Feuers wurde verhindert.

Im unmittelbar betroffenen Objekt brannte im Erdgeschoß ein Zimmer komplett aus. Sämtliche anderen Räumlichkeiten wurden stark in Mitleidenschaft gezogen, so die Feuerwehr. Die Besitzerin erlitt einen Schock. Sie wurde von Nachbarn und Rettungskräften betreut. Eine Bartagame (Echse, Anm.) in einem Terrarium konnte nicht mehr gerettet werden. Erste Erhebungen bezüglich der Brandursache wurden von Polizeibeamten noch in der Nacht aufgenommen.

(APA)