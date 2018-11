Fast blindes Katzenbaby gefunden

Das Tier wird in Lochen versorgt. - © Pfotenhilfe/Sonja Müllner

Ein herumirrendes, krankes Katzenbaby wurde Anfang November in Mattighofen (Bez. Braunau) in Oberösterreich gefunden. Es dürfte erst einige Wochen alt sein. Der Tierschutzhof Pfotenhilfe in Lochen versorgt das arme Tier und sucht nach dem Halter.