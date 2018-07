Fast jedes dritte neue Rad war 2017 ein E-Bike

Ein Teil der Elektrofahrzeuge ging in den öffentlichen Fuhrpark, so wurden in Vorarlberg 75 Elektroautos angeschafft, in Niederösterreich wurden über 100 geordert. Die Wiener Linien wiederum beschaffen sieben E-Busse und auch Kärnten testet einen.

Führend bei der E-Mobilität ist das Bundesland Salzburg, das den bisherigen Klassenbesten Vorarlberg an der Spitze abgelöst hat. Schlusslicht bei den Neuzulassungen im Vorjahr war das Burgenland.

Und auch wenn der US-Hersteller Tesla in aller Munde ist, in Österreich lag er bei den Neuzulassungen von Elektroautos 2017 nur auf Platz drei mit 900 Fahrzeugen im Vorjahr. Die meisten Autos setzte Renault ab (1.391), gefolgt von BMW (1.030).

Eine ebenfalls am Donnerstag präsentierte Studie des CAM-Instituts in Bergisch Gladbach liefert internationale Vergleichswerte. Demnach ist China nach Absatzzahlen führend. Verkauft wurden in China in der ersten Jahreshälfte 2018 rund 412.000 Elektroautos – ein Plus von 111 Prozent. Der Marktanteil an den Neuzulassungen stieg damit von 0,8 auf 2 Prozent.

In China dominieren der Studie zufolge heimische Hersteller zunehmend den E-Auto-Markt, sie entwickelten sich zu ernsten Konkurrenten der etablierten Hersteller. Auf den ersten 20 Plätzen der meistverkauften E-Modelle sei das US-Unternehmen Tesla – auf Platz 19 mit dem Model X – der einzige ausländische Hersteller.

Auf dem nach Absatzzahlen zweitgrößten E-Fahrzeug-Markt USA kletterten die Neuzulassungen in der ersten Jahreshälfte um 35 Prozent auf mehr als 117.000 Wagen. Auch der deutsche Markt wuchs deutlich um 51 Prozent auf 33.917 neu zugelassene Elektrofahrzeuge.

Beeindrucken sind die Zahlen aus Norwegen. Hier wurden im ersten Halbjahr 35.788 E-Autos abgesetzt, 32 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Der Anteil an den Neuzulassungen erreichte den laut Studie “erstaunlichen” Wert von 46,6 Prozent, nach 34,9 Prozent im Vorjahr.

(APA)