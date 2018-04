FC Barcelona holte seinen 25. Meistertitel und das Double

Messi sicherte Barcelona mit einem Triplepack das Double - © APA (AFP)

Der FC Barcelona hat das Double perfekt gemacht und sich in Spanien nach einer bisher makellosen Liga-Saison den 25. Meistertitel gesichert. Acht Tage nach dem Cupsieg gegen den FC Sevilla (5:0) gewann das Fußball-Starensemble um Dreifach-Torschütze Lionel Messi bei La Coruna mit 4:2 (2:1) und bleibt in der Primera Division in dieser Spielzeit unbesiegt.