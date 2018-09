Leganes drehte Spiel - © APA (AFP)

Der FC Barcelona hat am Mittwoch die erste Niederlage in der laufenden Fußball-Saison kassiert. Spaniens Meister verlor auswärts gegen Leganes 1:2 und könnte damit hinter Real Madrid auf Platz zwei abrutschen, sollten die Königlichen im Abendspiel in Sevilla punkten. Für Leganes war es in der sechsten Runde der erste Sieg.