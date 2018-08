FC Basel besiegte bei Koller-Debüt Grasshoppers mit 4:2

Marcel Koller führte FC Basel zum ersten Saison-Ligasieg - © APA (Keystone)

Der frühere ÖFB-Teamchef Marcel Koller hat sein Trainer-Comeback in der Schweiz erfolgreich gestartet. Der FC Basel behielt am Samstag in der Schweizer Fußball-Liga gegen den Tabellenletzten Grasshoppers Zürich mit 4:2 die Oberhand. Für den strauchelnden ehemaligen Serienmeister war es in der dritten Runde der erste Ligasieg.