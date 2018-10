Feiertag in Deutschland bringt Stau in Salzburg

Derweil (Stand 9.00 Uhr) ist es – bis auf die letzten Reste des Pendlerverkehrs – auf den Straßen der Stadt Salzburg noch ruhig. Im Laufe des Vormittags wird sich das aber ändern, prognostiziert Aloisia Gurtner vom ÖAMTC im Gespräch mit SALZBURG24. “Erfahrungsgemäß kommen die Deutschen im Laufe des Vormittags, viele nutzen den Feiertag offenbar, um gemütlich in den Tag zu starten.” Vor 10 Uhr kommen die Tagesgäste wohl eher nicht.

Verkehrsaufkommen verschiebt sich

Bei der An- und Abreise konnte die Expertin in den letzten Jahren eine Veränderung erkennen. Die Deutschen würden in den vergangenen zwei bis drei Jahren später anreisen, die Stadt deshalb aber auch wieder später verlassen: “Früher konnten wir sagen, wenn sich der Verkehr gegen Mittag beruhigte, dann war es das und es blieb auch am Nachmittag ruhig. Das hat sich geändert und nach hinten verlagert. Oft haben wir auch noch um fünf viel Verkehr.”

Um kurz vor 10 Uhr war die Lage noch entspannt. Foto: Screenshot/SALZBURG24 ©

Zufahrtsstraßen aus Deutschland betroffen

Betroffen sind die üblichen Strecken, vor allem rund um die Innenstadt. Mit dichtem Verkehrsaufkommen ist auf der Innsbrucker Bundesstraße, der Münchner Bundesstraße und in Folge auch in der Ignaz-Harrer-Straße und der Maxglaner Hauptstraße zu rechnen. “Das Ziel Nummer Eins sind die Altstadt-Garagen, also die Mönchsberggarage und die Garage in der Linzergasse. Die Leute wollen so weit wie möglich in die Stadt reinfahren, die Park-and-Ride-Anlagen werden so gut wie nicht genutzt”, erklärt Gurtner.

Baustelle könnte Stau-Situation verschärfen

Im Großraum Freilassing, Lehen und Liefering, in Maxglan, der Altstadt und rund um den Kapuzinerberg wird also viel los sein auf den Straßen. Mehr Verkehr wird auch auf der Westautobahn erwartet. Vor allem bei den Abfahrten zum Europark und dem Designer-Outlet kann es stauen, weiß Renate Eschenlohr vom ARBÖ Salzburg. Sei weist gegenüber S24 außerdem daraufhin, dass eine Baustelle auf der Münchner Bundesstraße die Situation wohl noch verschärfen wird: “Direkt auf Höhe des ARBÖ laufen hier Bus- und Autospur auf einen Fahrstreifen zusammen. Schon jetzt bildet sich hier leichter Stau.”

Wer dem Stau entkommen möchte, dem raten die Expertinnen auf die Öffis oder das Fahrrad umzusteigen bzw. zu Fuß zu gehen oder die Stadt überhaupt zu meiden.

Überraschend ruhig im letzten Jahr

Im letzten Jahr war die Verkehrssituation – trotz schlechtem Wetter – etwas entschärft. Für Gurtner lag das vor allem daran, dass viele Salzburger das Auto stehen lassen und mit den Öffis, zu Fuß oder dem Rad unterwegs waren. Das könne freilich auch heuer wieder der Fall sein. Das Wetter könnte in diesem Jahr ebenfalls zu einer Besserung beitragen. Aktuell ist es bewölkt, aber trocken. Wobei im Laufe des Tages einzelner Regenschauer, aber auch Sonne erwartet werden.

Ob die Stadt Salzburg ob des Verkehrsaufkommens die Pförtnerampeln einschalten wird, kann Gurtner nicht vorhersagen. Sie merkt aber an, dass die Ampeln bei ihren wenigen Einsätzen in diesem Sommer nicht die gewünschte Wirkung gezeigt hätten: “Die Ampeln haben kaum eine Erleichterung gebracht, weil die Leute sich dann einfach Ausweichrouten gesucht haben.”