Feldkircher Poolbar-Festival startet in 25. Auflage

Alice Merton singt auch in der Poolbar - © APA (AFP)

Das Feldkircher Poolbar-Festival startet in seine 25. Auflage: Von 6. Juli bis 14. August spielen wie in der Vergangenheit zahlreiche Musikgrößen auf. Als Headliner präsentiert das Festival in diesem Jahr unter anderen Alice Merton (“No Roots”), den jamaikanischen Reggaemusiker Ziggy Marley und die amerikanische Neo-Psychedelic-Rock-Band The Brian Jonestown Massacre.