Bei dem Felssturz wurde niemand verletzt (Symbolbild) - © FMT-Pictures/EX

Am Samstag haben sich in Ramingstein (Lungau) mehrere Felsbrocken gelöst und stürzten auf die Felsenpromenade. Einer der Brocken polterte bis in die 20 Meter unterhalb fließende Muhr. Ein 1,5 Kubikmeter großer Felsen blieb am Eisengeländer unterhalb der Promenade liegen. Verletzt wurde zum Glück niemand.