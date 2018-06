Mitarbeiter der Straßenmeisterei Lofer entfernten den Felsbrocken (Symbolbild). - © Bilderbox

Ein rund 600 Kilogramm schwerer Felsbrocken ist am Mittwoch gegen 15.00 Uhr in Lofer (Pinzgau) auf die Zufahrtsrampe Lofer-West der Loferer Bundesstraße B178 gestürzt. Zum Glück hat zu diesem Zeitpunkt kein Verkehrsteilnehmer diesen Bereich passiert, gab ein Polizei-Sprecher gegenüber der APA an. “Verletzt wurde niemand.”