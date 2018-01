Felsen gebrochen: Kletterer stürzt am Traunstein in den Tod

Der Kletterer stürzte bis zum Wandfuß ab. (Themenbild) - © APA/Fohringer/Archiv

Am Traunstein im Bezirk Gmunden ist am Mittwoch ein 63-jähriger Bergsteiger 80 Meter in die Tiefe gestürzt. Er konnte nur mehr tot geborgen werden. Ursache dürfte gewesen sein, dass eine sogenannte Sanduhr gebrochen war. Das ist eine Aushöhlung im Fels, die es erlaubt, ein Seil durchzufädeln.