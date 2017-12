Felssturz in Tirol: Vorerst keine weiteren größeren Abbrüche

Nach dem gewaltigen Felssturz in Vals in Tirol war die Lage am Freitag vorerst relativ ruhig. “Es kommt relativ wenig herunter”, sagte Bürgermeister Klaus Ungerank der APA. Auch Landesgeologe Gunther Heißel sprach von lediglich kleineren Felsabbrüchen. Entwarnung für das betroffene Gebiet konnte aber weiter nicht gegeben werden.