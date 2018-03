Felssturz sorgt für Sperre auf L216 in Dienten

Die freiwillige Feuerwehr Dienten ist mit acht Mann im Einsatz und um schnelle Beseitigung der abgerissenen Bäume, Steine und Schutt bemüht. “Derzeit ist der Landesgeologe Ludwig Fegerl vor Ort und verschafft sich ein Bild von der Lage”, bestätigte die Feuerwehr Dienten gegenüber SALZBURG24.

Pkw entkam Felssturz nur knapp

Bernhard Gratz, Bezirkshauptmann von Zell am See, berichtet von 100 Kubikmeter Schutt und zwei durchschlagenen Fanzäunen, die ursprünglich zum Schutz eingerichtet worden sind. “Ein PKW entkam dem Felssturz und der Vermurrung nur ganz knapp, die restlichen Autos konnten rechtzeitig stehen bleiben.”, fügte Gratz an.

Dientner Landesstraße eine Woche gesperrt

Eine Umfahrungsmöglichkeit besteht über Bischofshofen und Mühlbach am Hochkönig. “Die Vorbereitungen der Aufräumarbeiten laufen bereits auf Hochtouren. Es wird intensiv daran gearbeitet, die Straße möglichst bald wieder frei zu bekommen. Die Arbeiten werden aber mindestens eine Woche andauern und können sich je nach Entwicklung bis zu drei Wochen hinziehen”, erklärte Verkehrslandesrätin Brigitta Pallauf in einer Pressemitteilung vom Land Salzburg.