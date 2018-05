Fenster fiel in Salzburger Seniorenheim auf Bewohnerin

Eine Seniorin wurde bei dem Zwischenfall verletzt. - © APA/BARBARA GINDL

Im städtischen Senioren-Wohnhaus Hellbrunn in der Stadt Salzburg ist am Donnerstag ein Fenster aus der Verankerung gefallen. Das Dreh-Kipp-Fenster traf die 78-jährige Bewohnerin des Zimmers, die sich dabei einen Unterschenkelbruch zuzog. Sie wurde ins Spital gebracht, teilte die Stadt am Freitag mit. Weshalb das Fenster herausfiel, ist zurzeit noch unklar, hieß es.