Ferienende bringt in Salzburg Stau

In Wien, Niederösterreich und dem Burgenland gehen die Ferien an diesem Wochenende zu Ende. Salzburgs Schüler haben indes noch eine Woche frei. Da auch in Tschechien und der Slowakei am Montag wieder die Schule beginnt, rechnen die Autofahrerklubs mit einem starken Reisewochenende. In Salzburg trifft das vor allem die Tauernautobahn A10.

Blechkolonnen erwarten die Experten von ÖAMTC und ARBÖ vor allem auf den Hauptverbindungen in Ost- und Südösterreich. Erhebliches Verkehrsaufkommen kommt auf die Autofahrer auf der A2 Süd-Autobahn und der A4-Ostautobahn zu. In Salzburg und Tirol wird auf der Tauernautobahn A10, der Brennerautobahn A13 und der Fernpassstraße B179 einiges los sein. Vor allem vor den Tunneln und den Mautstellen kann es in Fahrtrichtung Norden zu Überlastungen kommen. Staus zum Urlaubsende in Salzburg Mit Staus müssen Urlauber auch an den Grenzen rechnen. Hotspots werden sein Nickelsdorf im Burgenland, Spielfeld in der Steiermark und der Karawankentunnel bei der Einreise, der Salzburger Walserberg, der Grenzübertritt Suben in Oberösterreich sowie der Grenzübergang Kufstein in Tirol bei der Ausreise aus Österreich. Viel Verkehr am Wochenende erwartet Wer das Wochenende nutzen möchte, um zur Gartenbaumesse nach Tulln, Niederösterreich, zu fahren, muss ebenso mit Verzögerungen auf der Stockerauer Schnellstraße S5 und auf der Tullnerstraße B19 rechnen. Der ARBÖ rät Autofahrern, die frühen Morgenstunden oder die späten Abend- bzw. Nachtstunden für die Heimfahrt zu nutzen. Man sollte außerdem auf längere Stauzeiten vorbereitet sein und genügend Proviant und gegebenfalls Spielsachen für die Kinder dabei haben.