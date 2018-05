Festnahme nach Fund einer Frauenleiche in Frankfurt

Beide hatten gegenüber der “Bild”-Zeitung behauptet, in der Silvesternacht habe es in sogenannten Fressgass in Frankfurt sexuelle Übergriffe, Körperverletzungen, Diebstähle sowie äußerst aggressives Verhalten “von Massen an Flüchtlingen” gegeben. Die Geschichte stellte sich später als Lüge heraus. Im vergangenen November erhob die Staatsanwaltschaft deswegen Anklage gegen die Frau und den Mann, der Prozess sollte bald beginnen.

Die Leiche der Frau wurde am Mittwoch aber in einem Park in Frankfurt gefunden. Die 29-Jährige starb nach Angaben der Polizei durch mehrere Stichverletzungen. Am Tatort wurde Blut des Gastronomen gefunden, er wurde am Freitag festgenommen.

Das Mordmerkmal laute “Habgier”, weil Schmuck der getöteten Frau gefehlt habe, sagte die Polizeisprecherin am Samstag. Es würden aber weitere mögliche Motive geprüft, es gebe noch “mehrere Hypothesen”. Der Festgenommene habe gegenüber dem Haftrichter zu den Vorwürfen geschwiegen.

Nachdem die falschen Angaben zu den angeblichen sexuellen Übergriffen herausgekommen waren, hatte die Staatsanwaltschaft Ermittlungen gegen die beiden Personen aufgenommen und Anklage erhoben. Eine Sprecherin der Frankfurter Staatsanwaltschaft hatte zuletzt erklärt, dass das Verfahren gegen den Wirt auch nach dem Tod der Angeklagten wie geplant beginnen werde. Der Prozess vor dem Amtsgericht Frankfurt war nach bisheriger Planung für den 8. Juni vorgesehen.

(APA/ag.)