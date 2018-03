Festnahme nach versuchtem Mord in Wien-Leopoldstadt

Der mutmaßliche Einbrecher könnte auch Morddrohung ausgesprochen haben - © APA

Ein 26-jähriger Mann, der am 5. März in Zusammenhang mit einem Pkw-Einbruch festgenommen worden ist, wird nach Ermittlungen des Landeskriminalamts Wien mit einem Gewaltverbrechen in Verbindung gebracht: Am 11. Februar soll er einen 28-Jährigen am Praterstern in Wien-Leopoldstadt mit einem Messer verletzt und mit dem Umbringen bedroht haben.