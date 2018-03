Festtage der Berliner Staatsoper mit Mahler und Debussy

Deutsche Staatsoper in Berlin - © APA (dpa)

Die Festtage der Berliner Staatsoper Unter den Linden stellen in diesem Jahr Gustav Mahler und Claude Debussy in den Mittelpunkt. Eröffnet wird das zehntägige Osterfestival am Samstag (24. März) durch die Wiener Philharmoniker mit Mahlers 7. Sinfonie. Zum 100. Todestag von Debussy gibt die Staatskapelle Berlin unter Leitung von Daniel Barenboim am 29. März ein Konzert allein mit Werken von ihm.