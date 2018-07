FestungsBahn überrascht 1-millionsten Fahrgast

Salzburg AG - © Horst Ebner, Vorstand Salzburg AG und Josef Füssl, Betriebsleiter FestungsBahn, freuten sich über die Jubiläumsgäste, Familie Schlaudraff.

Die FestungsBahn begrüßte am Mittwoch ihren 1-millionsten Besucher in diesem Jahr. Katrin, Knut und Henri Schlaudraff aus Frankfurt freuten sich, als Horst Ebner, Vorstand der Salzburg AG, die Gäste mit Blumen und einem kleinen Präsent in Empfang nahm.