Acht Verletzte bei Feuer im Londoner Zoo

Die Feuerwehr wurde nach eigenen Angaben am Samstag kurz nach 6.00 Uhr (Ortszeit) alarmiert. Das Gebäude des Abenteuer-Cafes und der dazugehörige Laden hätten zu großen Teilen in Flammen gestanden, erklärte Brandmeister Clive Robinson. Auch ein Bereich des nahegelegenen Streichelzoos sei betroffen gewesen. Laut Robinson wurden drei Viertel des Cafes und des Ladens sowie die Hälfte des Daches beschädigt.

London Zoo fire update:

– One aardvark died in the blaze

– Four meerkats missing

– Staff treated for smoke inhalation

– Zoo closed “until further notice”https://t.co/Hk1IWVkQGl pic.twitter.com/Bj0BoV9wp1

— BBC News (UK) (@BBCNews) 23. Dezember 2017