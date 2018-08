Feuer in chinesischem Hotel tötete 18 Menschen

Hotelbrand in der nordöstlichen Provinz Heilongjiang - © APA (AFP)

In China sind bei einem Brand in einem Hotel mindestens 18 Menschen ums Leben gekommen. Wie die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua unter Berufung auf örtliche Einsatzkräfte meldete, brach das Feuer während der Nacht auf Samstag in einem Hotel in der nordöstlichen Provinz Heilongjiang aus.