Feuerwehr Gloggnitz rettete Frau aus Brunnenschacht

In Gloggnitz (Bezirk Neunkirchen) ist eine Frau Donnerstagmittag in einen Brunnenschacht gestürzt. Sie blieb unverletzt und wurde von der Feuerwehr aus ihrer misslichen Lage befreit. Laut Feuerwehr hatte die Frau auf einem Grundstück Brennholz gesammelt. Als sie auf eine Sperrholzplatte trat, brach die Abdeckung durch und sie landete in zwei Metern Tiefe.