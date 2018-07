Feuerwehr Golling feiert 140-Jahr-Jubiläum

Die Freiwillige Feuerwehr Golling feiert an diesem Wochenende. - © FF Golling

Drei Tage lang zelebriert die Freiwillige Feuerwehr Golling an diesem Wochenende ihren 140. Geburtstag. Eröffnet wurden die Feierlichkeiten der zweitältesten Feuerwehr im Tennengau mit einem Festakt am Egelsee am Freitag. Auch die Politik war mit dabei.