Feuerwehr Golling lädt zum 47. Egelseefest

Das heurige Fest ist zugleich ein ganz Besonderes, den die Feuerwehr Golling feiert im Rahmen des Egelseefest ihr 140-jähriges Bestandsjubiläum mit einigen besonderen Programmpunkten. Unter anderem werden neue Geräte und Fahrzeuge (Tunnelfahrzeug, Boot) sowie eine neue Fahne gesegnet.

Der Reinerlös des Festes wird wie immer zur Gänze für Ausrüstung und Geräte verwendet, daher ist ein gute besuchtes Fest und die damit notwendige Werbung im Vorfeld für uns besonders wichtig.

Programm des großen Festwochenendes:

Freitag, 27. Juli:

18.00 Uhr: Großer Aufmarsch inländischer und ausländischer Feuerwehren und der Musikkapellen in der Marktstraße Golling

18:45 Uhr: Festakt 140 Jahre Feuerwehr Golling am idyllischen Egelsee mit Segnung des neuen Rüstfahrzeuges-Tunnel und neuen Einsatzbootes

20:00 Uhr: Live-Erlebnis im Festzelt mit der Spitzenband “die Grafen”

Samstag, 28. Juli:

20:00 Uhr: Festzeltbetrieb und Unterhaltung mit der Top-Gruppe “junge Paldauer” – erstmals live in Golling!

Sonntag, 29. Juli:

10:00 Uhr: Aufmarsch der Vereine und Feuerwehren in der Marktstraße Golling

10:30 Uhr: Festakt am idyllischen Egelsee mit Segnung der neuen Fahne “140 Jahre Feuerwehr Golling”

11:00 Uhr: Frühschoppen mit der “Trachtenmusikkapelle Golling” und Festausklang mit “die Pucher” am Nachmittag

Natürlich gibt es wieder Highlights wie die urige Heustadlbar, Wellenbar, Wein- und Weißbierstube, großer Freibereich und musikalische Unterhaltung für jung und alt im Festzelt und mit DJ´s in den Themenbereichen. Für das leibliche Wohl mit großen Hendln vom Grill, Schnitzel und weiteren kulinarischen Köstlichkeiten sorgt die Festküche. Dazu bieten wir selbstverständlich günstige antialkoholische Getränke für unsere Jugend an.