Feuerwehr rettet Hund “Max” aus Brunnenschacht

"Max" wurde über eine spezielle Tierbeatmungsmaske mit Sauerstoff versorgt. - © APA/FF BREITENFURT

Die Feuerwehr Breitenfurt (Bez. Mödling) in Niederösterreich hat am Freitag einen Hund gerettet, der aus unbekannter Ursache in einen vier Meter tiefen Brunnenschacht gestürzt war. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war der Vierbeiner namens “Max” bei Bewusstsein, aber bereits “leicht lethargisch”, wie die Feuerwehr am Freitagabend in einer Presseaussendung berichtete.