Feuerwehr rettet Katze “Emmi” aus 25 Meter Höhe

Die Katze saß zunächst mehrere Tage auf der Fichte in einer Höhe von sieben Metern. Sie konnte selbst nicht mehr herunter, berichtete die Feuerwehr in einer Aussendung. Nachdem die ersten Versuche der Besitzerin gescheitert waren, rief sie am Samstag die Feuerwehr zu Hilfe. Die Florianis der Feuerwache Ahorn-Kaltenbach aus Bad Ischl rückten mit einer Leiter an. Der Vierbeiner bekam es aber mit der Angst zu tun und kletterte immer höher.

Erst beim Baumwipfel angekommen – in einer Höhe von 25 Metern – konnte einer der Feuerwehrmänner die Katze greifen und sie in Sicherheit bringen.