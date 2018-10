Feuerwehr rettet Katze in Pasching aus Spalt

Die Katze steckte zwischen zwei Garagen fest. - © FF Pasching

In Pasching (Bezirk Linz-Land) hat die Feuerwehr am Sonntag eine Katze unverletzt aus einer misslichen Lage befreit. Das Tier steckte in einem nur fünf Zentimeter breiten Zwischenspalt zweier Fertigteilgaragen. Die Florianis drückte mittels mehrerer Hebekissen die beiden Garagenwände vorübergehen auseinander.