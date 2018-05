Feuerwehr rettete Entenküken aus Regenrinne in Wien

Tierrettung entließ die Entenfamilie wieder in die Freiheit - © APA (MA 68 LICHTBILDSTELLE)

Elf Küken sind am Donnerstag von der Wiener Feuerwehr aus einer Regenrinne in Wien-Alsergrund gerettet worden. Die Tiere dürften auf der Dachterrasse einer Wohnung in die Dachrinne gefallen und dann durch das Fallrohr mehrere Stockwerke abgestürzt sein. Die Küken blieben unverletzt, berichtete die Feuerwehr am Freitag. Hausbewohner hatten den Zwischenfall bemerkt und die Feuerwehr gerufen.