Feuerwehr St. Johann spendet 3.500 Euro an Kinderhilfe Schwarzach

Beim Zwölf-Stunden-Tourenskievent der Bikeklinik St. Johann am Hahnbaum galt es für die Mannschaft der Freiwilligen Feuerwehr St. Johann so viele Runden wie möglich zu absolvieren. Dabei ging es bei der Feuerwehrstaffel nicht in erster Linie um den sportlichen Erfolg, sondern vielmehr um einen guten Zweck.

Feuerwehr-Sportler gaben alles

Die acht Feuerwehrfrauen und -männer sind in kompletter Einsatzbekleidung und Atemschutzausrüstung an den Start gegangen um gemeinsam mit zahlreichen Sponsoren die Kinderhilfe Schwarzach zu unterstützen. Pro absolvierter Runde gingen von jedem Sponsor zehn Euro in den Spendentopf. Geschafft wurden zwölf Runden und insgesamt wurden durch die „Sportler“ 6.120 Höhenmetern bewältigt.

Feierliche Scheck-Übergabe der Feuerwehr St. Johann

Beim Feuerwehrfest konnte mit der symbolischen Überreichung eines Schecks durch den Kommandanten der Feuerwehr St.Johann HBI Johann Überbacher die stolze Summe von 3.500 Euro an die Kinderhilfe übergeben werden.