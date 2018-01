Feuerwehr Zell am See rettet 87-Jährige aus brennender Wohnung

Nächtlicher Einsatz für die Feuerwehr in Zell am See. - © FF Zell am See

Im Schlafzimmer eingeschlossen war in der Nacht auf Mittwoch eine 87-Jährige in ihrer in Flammenden stehenden Wohnung in Zell am See (Pinzgau). Die Feuerwehr konnte die Frau glücklicherweise noch rechtzeitig ins Freie retten. Sie wurde anschließend in das Tauernklinikum Zell am See gebracht.