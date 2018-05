Filmfest Cannes startete mit Cruz und Bardem

Penelope Cruz und Javier Bardem auf dem Red Carpet - © APA (AFP)

Beim Filmfest Cannes stehen die Zeichen in diesem Jahr auf Umbruch. Mit der Eröffnung der 71. Ausgabe und der Premiere von “Everybody knows” des iranischen Oscarpreisträgers Asghar Farhadi ist am Dienstag in Anwesenheit der beiden Hauptdarsteller Penelope Cruz und Javier Barde ein Festival gestartet, in dem vieles anders sein wird als in den Vorjahren.