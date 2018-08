Filmschauspielerin Judi Dench erhält Lebenswerkpreis

Dench ist u.a. durch ihre Rolle als M in James-Bond-Filmen bekannt - © APA (AFP/Archiv)

Die britische Filmschauspielerin Judi Dench soll beim Filmfestival im spanischen San Sebastian für ihr Lebenswerk ausgezeichnet werden. Der Donostia-Preis werde der 83-Jährigen am 25. September überreicht, teilten die Veranstalter des Festivals am Dienstag mit. Dench ist unter anderem bekannt durch ihre Rolle als M in zahlreichen James-Bond-Filmen.